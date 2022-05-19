Казанский «пиротехник»: «Порох хранил, но взрывать не собирался»
Пострадавшие по запутанному делу казанца Эрика Нуреева дают показания суду. По версии следствия, мужчина годами хранил у себя порох и боеприпасы, а когда их у него изымали, устроил пожар и чуть не погубил полицейских. Сам обвиняемый утверждает: из пороха делал салюты, а патроны нашел на мусорке. Подробности в репортаже «Татар-информа».
Верховный суд Татарстана опрашивает свидетелей по делу «пиротехника» Эрика Нуреева. Прошлым апрелем во время обыска в его квартире на Батыршина в Казани взорвался порох и произошел пожар. По версии следствия, поджог устроил сам мужчина.
Нурееву предъявлен целый букет обвинений: умышленное уничтожение чужого имущества, незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Последние две статьи – самые серьезные. Если вина Нуреева будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Следствие: «Он устроил взрыв, чтобы устранить полицейских»
Перед судом выступил один из оперативников, проводивших обыск у подсудимого. По его словам, проверить квартиру решили по наводке, полученной во время расследования другого уголовного дела – какого именно, он раскрывать не стал, сославшись на тайну следствия.
К Нурееву пришли рано утром, пригласили в качестве понятых соседей. Первым в квартиру запустили кинолога, собака ничего подозрительного не нашла – квартира была завалена разного рода хламом: старая техника, рваная одежда, провода, коробки. Следом вошли оперативники. Нуреев за всем происходящим наблюдал спокойно, никому не мешал, не проявлял агрессию.
Вскоре оперативники нашли, что искали. У подозреваемого изъяли несколько килограммов пороха, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.
«Данные вещества являются взрывоопасными и в случае их применения могут привести к повреждению имущества и нанести серьезный вред здоровью обычных людей, которые живут в этом доме, в этом подъезде. Угроза использования была: он же хранил эти вещества, а значит, мог применить их как дома, так и в другом месте. Чтобы обезопасить людей, было принято решение изъять найденные средства», – рассказал потерпевший.
Изъятые вещества описали и сложили на лестничной клетке. По завершении обыска взрывотехник должен был безопасно упаковать их. Однако сделать это он не успел – произошел взрыв. По версии следствия – в результате поджога. Мол, таким образом Нуреев пытался уйти от ответственности: избавиться от вещдоков и устранить полицейских.
Сам подсудимый с такой версией категорически не согласен. Ранее на заседаниях по избранию и продлению меры пресечения он объяснял: вещдоки не вынесли на улицу, а разложили в подъезде, причиной возгорания могло стать что угодно – например, химическая реакция или неосторожность людей.
«Столб огня поднялся до потолка»
Подробнее о моменте взрыва суду рассказала другая пострадавшая – Светлана Строгалова, соседка Нуреева и одна из понятых. По словам женщины, на тот момент обыск уже почти завершился, она вышла из квартиры в подъезд и присела на лестничном пролете, чтобы ответить на несколько сообщений по телефону.
«Я услышала какие-то звуки, шипение. Подняла голову и увидела искры. Искорки были над баночками из темного стекла с какими-то веществами, которые также изъяли во время обыска. Я знала, что рядом стоял порох – в мешочке и жестяной банке из-под чая, они были открыты. Я поняла, что все может взорваться, развернулась и побежала наверх. Добралась до площадки между вторым и третьим этажом, произошел взрыв, поднялся столб огня высотой до потолка. Взрывов было, наверно, три, первый самый большой, остальные поменьше, мне так кажется. Сразу пошло задымление», – вспоминает Светлана.
В это время Нуреев, несколько полицейских и одна понятая находились в квартире, еще двое сотрудников правоохранительных органов, в том числе и кинолог с собакой, были на лестничной площадке между вторым и первым этажами, отметила пострадавшая. Кто-то успел выбежать из подъезда до того, как квартиру охватил огонь, остальных из квартиры вызволяли уже по лестнице через окно.
Из-за чего произошло возгорание и причастен ли к этому Нуреев, Светлана не видела. Но сказала, что, по словам другой понятой, незадолго до взрыва та заметила, как Нуреев, стоявший у входа в квартиру, «махнул рукой». По версии обвинения, тогда-то он и поджег порох.
На место оперативно прибыли пожарные. Эвакуировали весь подъезд, некоторых пожилых людей выносили на руках. В доме разбили подъездные окна, чтобы выпустить дым. Возгорание потушили, весь порох, изъятый при обыске, залили водой. Хозяина квартиры задержали и увезли в отделение полиции.
Отметим, что сам Нуреев не пострадал, на чем он особенно акцентировал внимание, ведь если бы поджог совершил действительно он, то удар пришелся бы именно по нему.
«Порох – с завода, патроны – с мусорки»
К слову, Нуреев проработал на пороховом заводе 30 лет. По словам его адвоката, порох Нуреев оттуда вынес еще в 80-х. Тогда мужчина увлекался пиротехникой, делал петарды и салюты на праздники.
«Из всего, что было изъято у него в квартире, в принципе, взрывчатым веществом является только порох. Это только звучит громко, а так, если бы у человека было разрешение на хранение охотничьего ружья, например, тот порох тоже можно было бы хранить», – объясняет адвокат.
Что касается изъятых при обыске патронов, их Нуреев якобы подобрал на мусорке. Просто тащил в дом все, что мог найти: музыкальные диски, провода, проволоку. На первых допросах обвиняемый объяснил свое «увлечение» просто: мол, думал, выйду на пенсию и продам. Среди всего прочего в квартире у него также нашли несколько чужих паспортов. По словам мужчины, к нему они тоже попали со свалки.
Отметим, что по эпизодам о незаконном хранении взрывчатых веществ Эрик Нуреев своей вины не отрицает, однако утверждает, что ничего специально не поджигал и уж тем более не собирался никого убивать. По словам его адвоката, после случившегося он, напротив, пытался всем помочь, забегал в горящий дом, чтобы вынести теплые вещи, телефоны и документы.
«Он выносил вещи сотрудников полиции. Это отношения к предъявленному обвинению не имеет, но характеризует его как личность», – отметил Валеев, добавив, что по допросам некоторых потерпевших из числа полицейских складывается впечатление, что они пытаются выставить Нуреева не в лучшем свете.
Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, Нуреев попросил, чтобы его дело рассматривалось коллегией присяжных. Сам подсудимый выступит перед судом после допроса всех потерпевших, которых в деле 15 человек – полицейские и жильцы дома. Затем судебное следствие перейдет на стадию прений, после которого присяжные вынесут вердикт.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Вскоре выяснилось, что в квартире одного из жильцов загорелся порох. По версии следствия, мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». Вскоре Советский суд Казани избрал ему меру пресечения.