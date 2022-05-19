Казанский «пиротехник»: «Порох хранил, но взрывать не собирался»

Пострадавшие по запутанному делу казанца Эрика Нуреева дают показания суду. По версии следствия, мужчина годами хранил у себя порох и боеприпасы, а когда их у него изымали, устроил пожар и чуть не погубил полицейских. Сам обвиняемый утверждает: из пороха делал салюты, а патроны нашел на мусорке. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Верховный суд Татарстана опрашивает свидетелей по делу «пиротехника» Эрика Нуреева Фото: © «Татар-информ»

Верховный суд Татарстана опрашивает свидетелей по делу «пиротехника» Эрика Нуреева. Прошлым апрелем во время обыска в его квартире на Батыршина в Казани взорвался порох и произошел пожар. По версии следствия, поджог устроил сам мужчина.

Нурееву предъявлен целый букет обвинений: умышленное уничтожение чужого имущества, незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Последние две статьи – самые серьезные. Если вина Нуреева будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие: «Он устроил взрыв, чтобы устранить полицейских»

Перед судом выступил один из оперативников, проводивших обыск у подсудимого. По его словам, проверить квартиру решили по наводке, полученной во время расследования другого уголовного дела – какого именно, он раскрывать не стал, сославшись на тайну следствия.

По версии следствия, поджог устроил сам Нуреев Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

К Нурееву пришли рано утром, пригласили в качестве понятых соседей. Первым в квартиру запустили кинолога, собака ничего подозрительного не нашла – квартира была завалена разного рода хламом: старая техника, рваная одежда, провода, коробки. Следом вошли оперативники. Нуреев за всем происходящим наблюдал спокойно, никому не мешал, не проявлял агрессию.

Вскоре оперативники нашли, что искали. У подозреваемого изъяли несколько килограммов пороха, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

«Данные вещества являются взрывоопасными и в случае их применения могут привести к повреждению имущества и нанести серьезный вред здоровью обычных людей, которые живут в этом доме, в этом подъезде. Угроза использования была: он же хранил эти вещества, а значит, мог применить их как дома, так и в другом месте. Чтобы обезопасить людей, было принято решение изъять найденные средства», – рассказал потерпевший.

Подсудимый утверждает, что причиной возгорания могло стать что угодно – например, химическая реакция или неосторожность людей Фото: © «Татар-информ»

Изъятые вещества описали и сложили на лестничной клетке. По завершении обыска взрывотехник должен был безопасно упаковать их. Однако сделать это он не успел – произошел взрыв. По версии следствия – в результате поджога. Мол, таким образом Нуреев пытался уйти от ответственности: избавиться от вещдоков и устранить полицейских.

Сам подсудимый с такой версией категорически не согласен. Ранее на заседаниях по избранию и продлению меры пресечения он объяснял: вещдоки не вынесли на улицу, а разложили в подъезде, причиной возгорания могло стать что угодно – например, химическая реакция или неосторожность людей.

«Столб огня поднялся до потолка»

Подробнее о моменте взрыва суду рассказала другая пострадавшая – Светлана Строгалова, соседка Нуреева и одна из понятых. По словам женщины, на тот момент обыск уже почти завершился, она вышла из квартиры в подъезд и присела на лестничном пролете, чтобы ответить на несколько сообщений по телефону.

Кто-то успел выбежать из подъезда до того, как квартиру охватил огонь, остальных из квартиры вызволяли уже по лестнице через окно Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

«Я услышала какие-то звуки, шипение. Подняла голову и увидела искры. Искорки были над баночками из темного стекла с какими-то веществами, которые также изъяли во время обыска. Я знала, что рядом стоял порох – в мешочке и жестяной банке из-под чая, они были открыты. Я поняла, что все может взорваться, развернулась и побежала наверх. Добралась до площадки между вторым и третьим этажом, произошел взрыв, поднялся столб огня высотой до потолка. Взрывов было, наверно, три, первый самый большой, остальные поменьше, мне так кажется. Сразу пошло задымление», – вспоминает Светлана.

В это время Нуреев, несколько полицейских и одна понятая находились в квартире, еще двое сотрудников правоохранительных органов, в том числе и кинолог с собакой, были на лестничной площадке между вторым и первым этажами, отметила пострадавшая. Кто-то успел выбежать из подъезда до того, как квартиру охватил огонь, остальных из квартиры вызволяли уже по лестнице через окно.

В доме разбили подъездные окна, чтобы выпустить дым Фото: © «Татар-информ»

Из-за чего произошло возгорание и причастен ли к этому Нуреев, Светлана не видела. Но сказала, что, по словам другой понятой, незадолго до взрыва та заметила, как Нуреев, стоявший у входа в квартиру, «махнул рукой». По версии обвинения, тогда-то он и поджег порох.

На место оперативно прибыли пожарные. Эвакуировали весь подъезд, некоторых пожилых людей выносили на руках. В доме разбили подъездные окна, чтобы выпустить дым. Возгорание потушили, весь порох, изъятый при обыске, залили водой. Хозяина квартиры задержали и увезли в отделение полиции.

Отметим, что сам Нуреев не пострадал, на чем он особенно акцентировал внимание, ведь если бы поджог совершил действительно он, то удар пришелся бы именно по нему.

Эвакуировали весь подъезд, некоторых пожилых людей выносили на руках Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

«Порох – с завода, патроны – с мусорки»

К слову, Нуреев проработал на пороховом заводе 30 лет. По словам его адвоката, порох Нуреев оттуда вынес еще в 80-х. Тогда мужчина увлекался пиротехникой, делал петарды и салюты на праздники.

«Из всего, что было изъято у него в квартире, в принципе, взрывчатым веществом является только порох. Это только звучит громко, а так, если бы у человека было разрешение на хранение охотничьего ружья, например, тот порох тоже можно было бы хранить», – объясняет адвокат.

На первых допросах обвиняемый объяснил свое «увлечение» просто: мол, думал, выйду на пенсию и продам Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Что касается изъятых при обыске патронов, их Нуреев якобы подобрал на мусорке. Просто тащил в дом все, что мог найти: музыкальные диски, провода, проволоку. На первых допросах обвиняемый объяснил свое «увлечение» просто: мол, думал, выйду на пенсию и продам. Среди всего прочего в квартире у него также нашли несколько чужих паспортов. По словам мужчины, к нему они тоже попали со свалки.

Отметим, что по эпизодам о незаконном хранении взрывчатых веществ Эрик Нуреев своей вины не отрицает, однако утверждает, что ничего специально не поджигал и уж тем более не собирался никого убивать. По словам его адвоката, после случившегося он, напротив, пытался всем помочь, забегал в горящий дом, чтобы вынести теплые вещи, телефоны и документы.

«Он выносил вещи сотрудников полиции. Это отношения к предъявленному обвинению не имеет, но характеризует его как личность», – отметил Валеев, добавив, что по допросам некоторых потерпевших из числа полицейских складывается впечатление, что они пытаются выставить Нуреева не в лучшем свете.

Нуреев попросил, чтобы его дело рассматривалось коллегией присяжных Фото: © «Татар-информ»

Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, Нуреев попросил, чтобы его дело рассматривалось коллегией присяжных. Сам подсудимый выступит перед судом после допроса всех потерпевших, которых в деле 15 человек – полицейские и жильцы дома. Затем судебное следствие перейдет на стадию прений, после которого присяжные вынесут вердикт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Вскоре выяснилось, что в квартире одного из жильцов загорелся порох. По версии следствия, мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». Вскоре Советский суд Казани избрал ему меру пресечения.