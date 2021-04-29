В суд доставили казанца, по вине которого загорелся порох и произошел пожар

В Советский суд Казани доставили 49-летнего Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме на улице Батыршина. Возгорание началось во время обыска в квартире Нуреева. Полицейские обнаружили у него порох, патроны и компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. В какой-то момент они загорелись, начался пожар. Никто из жильцов дома не пострадал.

Нуреева сразу же задержали. На него было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани эвакуируют людей из жилого дома. Оказалось, пожар вспыхнул из-за возгорания пороха. У одного из жильцов дома обнаружили взрывоопасные вещества, которые загорелись во время обыска.

Фото и видео: Гузель Хусаинова.