news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  14:26
Гузель Хусаинова

В суд доставили казанца, по вине которого загорелся порох и произошел пожар

В суд доставили казанца, по вине которого загорелся порох и произошел пожар
news_top_970_100

В Советский суд Казани доставили 49-летнего Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме на улице Батыршина. Возгорание началось во время обыска в квартире Нуреева. Полицейские обнаружили у него порох, патроны и компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. В какой-то момент они загорелись, начался пожар. Никто из жильцов дома не пострадал.

Нуреева сразу же задержали. На него было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани эвакуируют людей из жилого дома. Оказалось, пожар вспыхнул из-за возгорания пороха. У одного из жильцов дома обнаружили взрывоопасные вещества, которые загорелись во время обыска.

Фото и видео: Гузель Хусаинова.

суд покушение на убийство взрывоопасные предметы
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное