«С детства любил салюты»: мать рассказала о виновнике пожара в жилом доме в Казани

Мать виновника пожара в жилом доме на улице Батыршина, рассказала, что ее сын с детства увлекался пиротехникой. Сегодня при обыске его квартиры сотрудники МВД обнаружили порох, патроны разного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Соседка задержанного Светлана рассказала, что сегодня полседьмого утра к ней постучались сотрудники полиции и пригласили на обыск в качестве понятой. Перед обыском полицейские зачитали постановление суда, согласно которому в полицию поступило сообщение, что хозяин квартиры хранит дома взрывоопасные вещества.





«При обыске нашли порох. Пробирки какие-то были, шприцы, фитили, пустые гильзы. Все это изъяли, описали и разложили в подъезде», — поделилась Светлана.



По ее словам, сам хозяин квартиры во время обыска вел себя уверенно, шутил с полицейскими, спрашивал их: «Что вы тут ищите? Бомбу?». Про найденные взрывоопасные вещества заявил, что подобрал все на мусорке.

Как рассказали соседи, мужчина работал на пороховом заводе, вел себя скрытно, но вредных привычек за ним не водилось: пьяным его никогда не видели, курящим тоже. По их словам, он ни с кем из соседей не общался, только здоровался при встрече.





«Три года живу в этом доме, ни разу его не видел. Жена двадцать лет живет, за все время раз пять с ним пересекалась», — рассказал сосед задержанного Алексей.



Мать задержанного Ольга Нуреева рассказала, что ее сын с детства увлекался пиротехникой, любил пускать салюты. Она видела у него порох, патроны, но особого внимания на это не обращала, считала, что это своеобразное развлечение.





«Его никто не знает, потому что он с работы – домой. И никогда никуда не выходил. Даже заграницей не был. Отпуск, десять дней, просидел дома, у компьютера, с котом», — возразила на заявления соседей женщина.



В районе двенадцати часов дня порох, изъятый во время обыска, загорелся, и начался пожар.



«Сначала услышала шипение, подняла голову, а там искры, как от бенгальских огней. Загорелось все в подъезде, дверь в квартиру была открыта и дым повалил туда. Я знала, что там есть порох, все может взорваться и побежала на третий этаж, к себе в квартиру», — рассказала Светлана.





По словам женщины, сотрудники полиции предупреждали, что вещества взрывоопасные, все может загореться, и попросили всех быть предельно осторожными.



На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В доме разбили подъездные окна, чтобы выпустить дым. Жильцов эвакуировали, возгорание потушили, весь порох, изъятый при обыске, залили водой.



Хозяина квартиры задержали и увезли в отделение полиции.



Через пару часов из окон дома опять пошел дым. На место повторно приехали пожарные, жильцов, успевших вернуться в квартиры, вывели на улицу.





На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Причину пожара устанавливают дознаватели.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из горящего дома эвакуируют жильцов. В МВД по РТ заявили, что пожар в жилом доме на улице Батыршина произошел из-за возгорания взрывоопасных веществ.

Как сообщил агенству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следственный комитет возбудил уголовное дело на хозяина квартиры за попытку убийства сотрудников полиции.

По версии следствия, мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. В результате случившегося пожара никто не пострадал. Мужчину задержали, в скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить его под стражу.

На задержанного завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.