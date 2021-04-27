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Ру Тат
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27 апреля 2021  12:33
Полина Шевчук

В Казани из горящего дома эвакуируют жильцов

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Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар вспыхнул сегодня около полудня в одной из квартир на втором этаже дома № 29 по улице Батыршина. На данный момент идет эвакуация жильцов. 

В подъезде девятиэтажки сильное задымление. Пожарные спасли из дома пятерых жильцов. Их с помощью масок спасаемого вывели на улицу.

На месте работают три звена газодымозащитной службы. Продолжается тушение пожара и проверка помещений на наличие людей.

В 12.49 возгорание было ликвидировано на площади 50 кв. метров. Из соседних с горящей квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.

 

эвакуация при пожаре МЧС РТ пожар казань
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