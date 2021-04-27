news_header_top_970_100
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Организаторы Казанского марафона хотят за пять лет увеличить число марафонцев в пять раз
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  14:25
Павел Климчак

МВД по РТ: пожар в жилом доме в Казани произошел из-за возгорания пороха

МВД по РТ: пожар в жилом доме в Казани произошел из-за возгорания пороха
news_top_970_100

Пожар в жилом доме на улице Батыршина произошел из-за возгорания взрывоопасных веществ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские проводили обыск в квартире одного из жильцов. Они обнаружили порох, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. В какой-то момент вещества загорелись и начался пожар. Огонь в скором времени удалось потушить.

Хозяина квартиры задержали, в данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб. Никто в результате происшествия не пострадал.

Как стало известно агентсву, задержанному 49 лет и он работает на пороховом заводе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани из горящего дома эвакуируют жильцов. Пожар произошел в одной из квартир дома на втором этаже. Из огня пожарные спасли пятерых жильцов.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарным пришлось разбить подъездные окна на нескольких этажах, чтобы выпустить дым из подъезда и чтобы жильцы таким образом не отравились продуктами горения. Причину пожара устанавливают дознаватели.

пожар эвакуация при пожаре пожар в жилом доме
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное