Суд оставил в СИЗО казанца, в квартире которого загорелся порох и произошел пожар

Алина Файзрахманова

Верховный суд Татарстана продлил меру пресечения для Эрика Нуреева, устроившего пожар в жилом доме по улице Батыршина в апреле прошлого года. Мужчина останется в СИЗО до 10 сентября.

С соответствующим ходатайством сегодня выступила сторона обвинения. Адвокат Нуреева и сам мужчина просили изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест.

Кроме того, Нуреев обратился к суду с ходатайством о рассмотрении его дела судом присяжных. Решение по этому вопросу суд оставил на следующее заседание.

«Ему предъявлены обвинения по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». За нее грозит пожизненный срок. Поэтому он решил просить суда присяжных, по ним процент оправдательных приговоров гораздо выше. Решил, что будет защищаться всеми способами», – прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» адвокат Эрик Валеев.

Он отметил, что по эпизодам о незаконном хранении взрывчатых веществ Эрик Нуреев своей вины не отрицает, однако утверждает, что ничего специально не поджигал и уж тем более не собирался никого убивать. Адвокат рассказал, что после произошедшего возгорания Нуреев, напротив, пытался всем помочь, несколько раз забегал в горящий дом, чтобы вынести теплые куртки и мобильные телефоны.

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Напомним, по версии следствия, 29 апреля 2021 года сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Нуреева. Они обнаружили порох, патроны различного калибра, а также компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

Полицейские вынесли изъятые вещества в подъезд, после чего Нуреев, как утверждает следствие, поджог их и устроил пожар. Сам мужчина после задержания выдвигал другую версию, якобы взрывоопасные вещества он мог случайно задеть ногой, что могло стать причиной возгорания.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из жилого дома из-за пожара эвакуируют жильцов. Вскоре выяснилось, что возгорание произошло из-за пороха в квартире одного из жильцов. Мужчина поджег взрывоопасные вещества, которые обнаружили в его квартире во время обыска. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь полицейского». Вскоре Советский суд Казани избрал ему меру пресечения.