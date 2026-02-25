«Потенциал района раскрыт не до конца»: Мидхат Шагиахметов обозначил задачи для Бавлов

В Бавлах состоялось десятое заседание Совета района пятого созыва, посвященное итогам социально-экономического развития Бавлинского муниципального района за 2025 год и задачам на 2026 год. В работе сессии принял участие министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Рабочая программа визита началась с посещения центра содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу». Руководитель учреждения Марат Ильясов представил деятельность центра, который является уникальным бесплатным комплексом, созданным при поддержке руководства республики и района, а также при участии партнеров.

Под руководством трех инструкторов здесь ежедневно занимаются до 30 человек на авторских тренажерах. Министр хорошо знаком с историей Марата Ильясова и отдельно отметил его инновационный проект – реабилитационный центр на колесах, позволяющий оказывать помощь тем, кто не может самостоятельно посещать занятия.

Следующим пунктом программы стало посещение предприятия по производству пластмассовых изделий для домашнего быта. Компания работает третий год, ее ассортимент включает около 50 наименований продукции. Предприятие сотрудничает с различными торговыми сетями и постепенно расширяет рынок сбыта.

После объезда объектов делегация направилась в районный Дом культуры имени Мусы Джалиля, где традиционно проходят заседания Совета. В холле была развернута выставка гуманитарной помощи, изготавливаемой жителями района для участников специальной военной операции, а также представлены лучшие школьные проекты. На втором этаже свои достижения продемонстрировали ведущие предприятия и предприниматели муниципалитета.

В большом зале ДК собрались депутаты городского Совета и Советов сельских поселений, руководители служб и представители организаций. Открыл отчетную сессию глава района Ильяс Гузаиров.

После приветствия была объявлена минута молчания в память о погибших участниках специальной военной операции – с начала СВО исполнилось четыре года. Сегодня 316 бойцов из района находятся на передовой. За весь период было направлено более 500 тонн гуманитарного груза. Во всех поселениях организовано плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и других необходимых изделий.

В своем докладе Ильяс Гузаиров подвел итоги прошедшего года, обозначил ключевые показатели, существующие проблемы и приоритетные направления работы. По итогам рейтинга социально-экономического развития Республики Татарстан Бавлинский район занимает 14-е место.

О состоянии дорожной сети доложил глава Кзыл-Ярского сельского поселения Марсель Даутов. По его словам, 46 процентов дорог района не соответствуют нормативным требованиям. В рамках республиканских программ и муниципального дорожного фонда ежегодно ремонтируются проблемные участки.

Благодаря дополнительному финансированию из республиканского бюджета в 2025 году приведено в нормативное состояние 11 км дорог, в текущем году также ожидается дополнительная поддержка. Однако существующего объема средств недостаточно для строительства дорог к 318 земельным участкам, выделенным многодетным семьям на улице Дальней в селе Васькино-Туйралы и на улицах Речной, Набережной, Парковой, Солнечной и Новой в деревне Старые Чути.

О ситуации на рынке труда рассказала директор аграрного колледжа Гюзель Гилязева. В районе открыто 146 вакансий, при этом официально зарегистрированы 24 безработных. Она также сообщила, что образовательное учреждение ждет преобразование: Бавлинский аграрный колледж будет переименован в Бавлинский политехнический техникум. В настоящее время здесь обучаются 212 студентов, из них 168 – жители Бавлинского района, остальные приехали из соседних регионов, в том числе шесть студентов из Тюменской области.

Итоговое слово взял Мидхат Шагиахметов. Он отметил, что район в целом стабильно прошел 2025 год, однако его потенциал реализован не полностью, особенно в сфере сельского хозяйства и животноводства. Министр призвал руководство уделить внимание сокращению налоговой задолженности и рекомендовал предпринимателям активнее пользоваться мерами республиканской поддержки.

Отдельно он остановился на статистике дорожно-транспортных происшествий. В 2025 году в Татарстане в результате ДТП погибли 345 человек. В Бавлинском районе зарегистрировано 25 аварий, в которых погибли семь человек, среди них один ребенок, еще 39 получили ранения.

Все высказанные предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе. В завершение заседания Мидхат Шагиахметов и Ильяс Гузаиров вручили государственные награды участникам специальной военной операции и отличившимся жителям района. Семье Гарифуллиных было вручено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной и Марии Кандауровой.