«Производительность труда – первая в республике»: в Черемшане обсудили задачи района
Сегодня в Черемшане прошло расширенное заседание районного Совета с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Василя Шайхразиева.
Рабочий визит начался с села Черный Ключ, где торжественно открыли новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенного за счет республиканского бюджета. На строительство было выделено более 9 миллионов рублей.
Модульное здание площадью 42,8 кв. м включает фельдшерский, процедурный и прививочный кабинеты.
Сельский фельдшер Гульгена Хайдарова, работающая здесь с 2008 года, рассказала: «Наши старые помещения в здании школы не отвечали санитарным требованиям. Здесь есть душ, современная сантехника, ЭКГ и тонометр – условия очень хорошие». ФАП обслуживает около 9–10 человек в день, а также оказывает помощь на дому. «Наша главная задача – правильно диагностировать состояние больного и оказать первую помощь», – подчеркнула она.
Заместитель Премьер-министра отметил: «Фельдшерско-акушерский пункт, открытый в священный месяц Рамазан, очень красивый и удобный. Берегите здоровье, у вас опытный фельдшер, обращайтесь, она готова вам помочь».
На XXXV заседании районного Совета глава района Рамиль Айбатов подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначил задачи на 2026 год.
Объем валового территориального продукта района составил более 58 млрд рублей – 105% к уровню 2024 года.
Экономика района по-прежнему ориентирована на нефтяную отрасль: здесь работают 10 нефтедобывающих компаний, а индекс промышленного производства достиг 104,9%. По данным Министерства экономики, район вошел в число 21 муниципального образования с положительной динамикой. Объем инвестиций составил 2,7 млрд рублей.
В сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано 463 предпринимателя. В числе новых проектов – автомойка самообслуживания Руслана Магсумова и пекарня с магазином Менуи Гаспаряна. В районе появилось новое здание гостиницы и кафе.
На строительство и капитальный ремонт направлено 1,59 млрд рублей, а Черемшанский район участвовал в 24 федеральных и республиканских программах.
На благоустройство Озерного парка в райцентре выделили 120 млн рублей. Здесь обновили гидротехническое сооружение, провели санитарную очистку озера, высадили деревья, установили детскую игровую площадку и малые архитектурные формы. В следующем году планируется второй этап – благоустройство набережной реки Большой Черемшан.
Жители района уже ощутили результат капитального ремонта мостов через реки Сульча и в Старом Утямышеве.
Также обновлено хирургическое отделение центральной районной больницы, построен новый ФАП, модульные отделения почты, магазины и капитально отремонтирован Дом культуры.
В 2026 году планируется строительство 24-квартирного арендного дома, четырех восьмиквартирных домов для детей-сирот и шести частных домов для работников малых нефтяных компаний.
Сельское хозяйство показало рост: прогнозируемый валовой урожай – около 3 млрд рублей, обмолочено более 2 тыс. га льна и конопли, надой на корову составил 21 кг (рост 15% по сравнению с прошлым годом). Элитное семеноводческое хозяйство «ЧЕРЕМШАНАГРО» награждено золотой медалью Всероссийского конкурса «Золотая осень».
Молодежь района демонстрирует высокие результаты в спорте и культурных проектах. Волонтерский отряд Черемшанской школы №1 победил в республиканском конкурсе «Добрый Татарстан – 2025», команды района стали чемпионами Татарстана по хоккею с шайбой, жители участвовали в боксе, самбо, конкурсах красоты и зональных культурных конкурсах.
Особое внимание было уделено поддержке бойцов СВО: в 2025 году район организовал 45 выездов, собрал 320 гуманитарных грузов на сумму 36,6 млн рублей.
Глава района подчеркнул: «Мы помогаем ребятам из зоны СВО и их семьям. Демобилизованные бойцы активно участвуют в жизни района и республики».
Василь Шайхразиев оценил работу района. «Индекс промышленного производства – восьмое место, производительность труда – первая в республике. Молодцы. Но есть над чем работать: нужен промышленный парк, развитие предпринимательства, привлечение врачей. Спасибо за помощь ребятам в зоне боевых действий», – подытожил он.
Материал подготовлен при участии Марата Гумерова