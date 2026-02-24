«Производительность труда – первая в республике»: в Черемшане обсудили задачи района

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Сегодня в Черемшане прошло расширенное заседание районного Совета с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Василя Шайхразиева.

Рабочий визит начался с села Черный Ключ, где торжественно открыли новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенного за счет республиканского бюджета. На строительство было выделено более 9 миллионов рублей.

Модульное здание площадью 42,8 кв. м включает фельдшерский, процедурный и прививочный кабинеты.

Фото предоставлено Кадрией Гамировой

Сельский фельдшер Гульгена Хайдарова, работающая здесь с 2008 года, рассказала: «Наши старые помещения в здании школы не отвечали санитарным требованиям. Здесь есть душ, современная сантехника, ЭКГ и тонометр – условия очень хорошие». ФАП обслуживает около 9–10 человек в день, а также оказывает помощь на дому. «Наша главная задача – правильно диагностировать состояние больного и оказать первую помощь», – подчеркнула она.

Заместитель Премьер-министра отметил: «Фельдшерско-акушерский пункт, открытый в священный месяц Рамазан, очень красивый и удобный. Берегите здоровье, у вас опытный фельдшер, обращайтесь, она готова вам помочь».

Фото предоставлено Кадрией Гамировой

На XXXV заседании районного Совета глава района Рамиль Айбатов подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначил задачи на 2026 год.

Объем валового территориального продукта района составил более 58 млрд рублей – 105% к уровню 2024 года.

Экономика района по-прежнему ориентирована на нефтяную отрасль: здесь работают 10 нефтедобывающих компаний, а индекс промышленного производства достиг 104,9%. По данным Министерства экономики, район вошел в число 21 муниципального образования с положительной динамикой. Объем инвестиций составил 2,7 млрд рублей.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

В сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано 463 предпринимателя. В числе новых проектов – автомойка самообслуживания Руслана Магсумова и пекарня с магазином Менуи Гаспаряна. В районе появилось новое здание гостиницы и кафе.

На строительство и капитальный ремонт направлено 1,59 млрд рублей, а Черемшанский район участвовал в 24 федеральных и республиканских программах.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

На благоустройство Озерного парка в райцентре выделили 120 млн рублей. Здесь обновили гидротехническое сооружение, провели санитарную очистку озера, высадили деревья, установили детскую игровую площадку и малые архитектурные формы. В следующем году планируется второй этап – благоустройство набережной реки Большой Черемшан.

Жители района уже ощутили результат капитального ремонта мостов через реки Сульча и в Старом Утямышеве.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Также обновлено хирургическое отделение центральной районной больницы, построен новый ФАП, модульные отделения почты, магазины и капитально отремонтирован Дом культуры.

В 2026 году планируется строительство 24-квартирного арендного дома, четырех восьмиквартирных домов для детей-сирот и шести частных домов для работников малых нефтяных компаний.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Сельское хозяйство показало рост: прогнозируемый валовой урожай – около 3 млрд рублей, обмолочено более 2 тыс. га льна и конопли, надой на корову составил 21 кг (рост 15% по сравнению с прошлым годом). Элитное семеноводческое хозяйство «ЧЕРЕМШАНАГРО» награждено золотой медалью Всероссийского конкурса «Золотая осень».

Молодежь района демонстрирует высокие результаты в спорте и культурных проектах. Волонтерский отряд Черемшанской школы №1 победил в республиканском конкурсе «Добрый Татарстан – 2025», команды района стали чемпионами Татарстана по хоккею с шайбой, жители участвовали в боксе, самбо, конкурсах красоты и зональных культурных конкурсах.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Особое внимание было уделено поддержке бойцов СВО: в 2025 году район организовал 45 выездов, собрал 320 гуманитарных грузов на сумму 36,6 млн рублей.

Глава района подчеркнул: «Мы помогаем ребятам из зоны СВО и их семьям. Демобилизованные бойцы активно участвуют в жизни района и республики».

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Василь Шайхразиев оценил работу района. «Индекс промышленного производства – восьмое место, производительность труда – первая в республике. Молодцы. Но есть над чем работать: нужен промышленный парк, развитие предпринимательства, привлечение врачей. Спасибо за помощь ребятам в зоне боевых действий», – подытожил он.