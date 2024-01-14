Постоялец сгоревшего отеля «Астория» в Казани: «Я никогда не видел, чтобы так горело!»

Вслед за огнем повалил черный густой дым, который окутал ближайшие дома и улицы Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дым окутал улицы, словно среди белого дня наступила ночь»

Здание, где расположились ресторан и мини-отель «Астория», находится в доме 112а на улица Павлюхина. Вокруг – жилые дома, а через дорогу стоит крупный торговый центр. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.08.

Как рассказали очевидцы, огонь очень быстро распространился по кровле здания, языки пламени вырывались с крыши на несколько метров вверх. Вслед за огнем повалил черный густой дым, который окутал ближайшие дома и улицы – словно среди белого дня вдруг наступил вечер.

На месте был организован оперативный штаб МЧС Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На месте был организован оперативный штаб МЧС, а дороги было решено перекрыть, чтобы машины экстренных служб могли оперативно подьезжать к полыхающему зданию. Таким образом был перекрыт участок улица Павлюхина от Газовой до Даурской. Также пришлось остановить движение троллейбусов. Повсюду сверкали мигалки нескольких карет скорой помощи, машин ДПС, полицейских, спасателей и пожарных.

Ильнар Зайнуллин: «Сложность заключалась в том, что здание имеет конструктивные особенности: по периметру здания имеются пустотные карманы с ограниченным доступом» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ильнар Зайнуллин, поначалу пожарные прибыли на место второму номеру сложности, но вскоре стало понятно, что возгорание намного серьезнее, и сложность повысили до третьей категории.

«Когда первые подразделения прибыли на место, было установлено, что происходит горение в трехэтажном здании. В нем расположен ресторан, на третьем этаже – мини-отель. Со слов обслуживающего персонала, было эвакуировано семь человек – пятеро постояльцев и два человека из обслуживающего персонала. Происходило открытое горение на третьем этаже под кровлей, в связи с этим был повышен ранг пожара», – рассказал Ильнар Зайнуллин.

На борьбу с огнем были привлечено 119 человек, 34 единицы техники от системы РСЧС, в том числе от МЧС России 83 человека и 24 единицы техники, добавил Ильнар Зайнуллин.

Пожарные прибыли на место второму номеру сложности, но вскоре стало понятно, что возгорание намного серьезнее, и сложность повысили до третьей категории. Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сложность заключалась в том, что здание имеет конструктивные особенности: по периметру здания имеются пустотные карманы с ограниченным доступом, а также был ограничен доступ непосредственно на кровлю. Поэтому тушение производилось по высотной технике, установленной по периметру. Всего по высотной технике подавались три ствола и три ствола непосредственно по лестничной клетке на проливку в этих карманах», – рассказал начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по РТ.

Он отметил, что поначалу существовала угроза распространения огня на соседнюю пятиэтажку – именно в ее сторону дул ветер. Но последствий удалось избежать, жильцов лишь попросили выйти на улицу, чтобы они не надышались дымом.

Часть улицы Павлюхина перекрыли, также пришлось остановить движение троллейбусов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как рассказали очевидцы, в какой-то момент ветер переменился, и дымом окутало уже рядом стоявшую высотку. Тогда и жители этого дома тоже решили выйти на улицу. Так вокруг горящего отеля собралось несколько сотен человек. Они с волнением наблюдали за работой пожарных в надежде скорее вернуться в свои квартиры.

«Я увидел, что сначала с левого от входа угла, наверху, появился огонь. Дым повалил. Я в хрущевке живу, рядом с этим зданием. Закрыл окна и вышел на улицу. Придется ждать, пока не потушат, чтобы домой вернуться», – рассказал пожилой мужчина.

«Надеялся, что до моего номера не дойдет, но, увы. Там остались документы и теплые вещи»

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались постояльцы, сотрудники отеля и один человек, который находился в ресторане. Всего вышли семь человек. Среди них мужчина по имени Андрей, он приехал в Казань в командировку из Кирова.

«У меня остался только ключ от номера, оставлю его себе на память», – смущенно улыбаясь, показал он ключ с брелком и цифрой девять на нем.

Андрей рассказал, что когда начался пожар, находился в номере. Услышал стук в дверь и чей-то голос: «Выходите, пожар».

Постоялец отеля: «У меня остался только ключ от номера, оставлю его себе на память» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я даже не видел никакого дыма, я в тот момент ни о чем не думал. Просто взял рюкзак, где был паспорт и ноутбук. Я не догадался даже вещи свои собрать. Я так понял, что загорелся один из номеров. Когда я спускался вниз, слышал, как женщина кричала, просила всех быстрее выходить. За пять минут я спустился, и на улице заметил, что горит верхний угол здания. Начали подьезжать пожарные. Надеялся, что до моего номера не дойдет, но нет. Там у меня остались документы, теплые вещи», – поделился постоялец отеля.

Мужчин утверждал, что за полчаса огонь охватил всю крышу здания.

«Я никогда не видел, чтобы так горело. Сначала не было ветра, дым вверх уходил. Я не знал, что крыши так могут гореть», – с удивлением рассказал он.

Гостя Казани сразу же разместили в другом отеле, ему осталось только решить вопрос с одеждой и документами, ведь его командировка продлится до конца января.

Существовала угроза распространения огня на соседнюю пятиэтажку – именно в ее сторону дул ветер. Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сгорело почти 1000 квадратных метров

Площадь пожара составила 936 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло чуть более двух часов. В 15.43 объявили о локализации пожара, в 16.12, что огонь полностью потушен. Из-за сложной планировки здания пожарным пришлось ломать внутренние перегородки, что потребовало времени. Тем не менее, уже когда стемнело, языки пламени перестали вырываться наружу, остался лишь клубиться дым от тлеющих стен. Третий этаж и крыша выгорели полностью.

На борьбу с огнем ушло чуть более двух часов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По следам пожара прокуратура организовала проверку.

«На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Представитель ведомства проследит за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы. Кроме того, ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности», – отметили в надзорном ведомстве.

Что стало причиной пожара, в ближайшее время установят пожарные дознаватели.