Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за пожара в «Астории» в Казани временно ограничено движение по улице Павлюхина
Из-за пожара на Павлюхина в Казани временно ограничено движение. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
«С целью обеспечения противопожарной безопасности временно ограничено движение от улицы Газовая до улицы Даурская», – указали в ведомстве.
Водителям следует выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня. Как сообщили нам в ГУ МЧС России по РТ, горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников