Из-за пожара в «Астории» в Казани временно ограничено движение по улице Павлюхина

Из-за пожара на Павлюхина в Казани временно ограничено движение. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

«С целью обеспечения противопожарной безопасности временно ограничено движение от улицы Газовая до улицы Даурская», – указали в ведомстве.

Водителям следует выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня. Как сообщили нам в ГУ МЧС России по РТ, горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.