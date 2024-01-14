В МЧС рассказали, какие сложности возникли при тушении пожара в гостинице «Астория»

Огонь с кровли казанской гостиницы «Астория» мог охватить соседнее здание жилого дома. Об этом заявил Заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по РТ Ильнар Зайнуллин.

Напомним, возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня. Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение под кровлей. В связи с этим, по словам заместителя начальника службы, ранг пожара был повышен до №3.

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Ильнар Зайнуллин сообщил, что из-за конструктивных особенностей здания возникли сложности при тушении пожара.

«По периметру здания имеются пустотные карманы с ограниченным доступом, также был ограничен доступ непосредственно на кровлю», – сказал он.

Также он указал, что была угроза соседнему жилому пятиэтажному дому, так как дым непосредственно по ветру распространялся в квартиры этого дома.

«Совместно с администрацией объекта на начальном этапе было принято решение проверить подъезды, квартиры на наличие задымления. При необходимости были готовы эвакуировать», – отметил Зайнуллин.

Отметим, что пожар потушили сегодня в 16.12. Со слов персонала, из горящего здания были эвакуированы 7 человек, в том числе пять постояльцев и двое сотрудников. В результате никто не пострадал. Всего были привлечены 104 человек и 32 единицы техники от системы РСЧС, в том числе от МЧС России - 74 человека и 22 единицы техники.