Пожар в казанской гостинице полностью потушен

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Сегодня, 14 января в 16.12 пожарные потушили возгорание в казанской гостинице «Астория». Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы сообщали о локализации пожара на площади 936 «квадратов».

Напомним, сегодня в районе двух часов дня на Павлюхина загорелась кровля здания гостиницы «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.

По данному факту прокуратура начала проверку.