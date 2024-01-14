Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожар в казанской гостинице полностью потушен
Сегодня, 14 января в 16.12 пожарные потушили возгорание в казанской гостинице «Астория». Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Ранее мы сообщали о локализации пожара на площади 936 «квадратов».
Напомним, сегодня в районе двух часов дня на Павлюхина загорелась кровля здания гостиницы «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.
По данному факту прокуратура начала проверку.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников