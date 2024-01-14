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Происшествия 14 января 2024 16:32

Пожар в казанской гостинице полностью потушен

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Фото: © t.me/avp_kazan

Сегодня, 14 января в 16.12 пожарные потушили возгорание в казанской гостинице «Астория». Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы сообщали о локализации пожара на площади 936 «квадратов».

Напомним, сегодня в районе двух часов дня на Павлюхина загорелась кровля здания гостиницы «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.

По данному факту прокуратура начала проверку.

#пожар в казани
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