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Происшествия 14 января 2024 15:13

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в «Астории» в Казани

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Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня. Как сообщили нам в ГУ МЧС России по РТ, горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория».

«На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Представитель ведомства проследит за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы. Кроме того, ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности», – отметили в прокуратуре.

По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

#пожар в казани #Прокуратура
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