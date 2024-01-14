Пожар в гостинице «Астория» в Казани локализован

Пожар площадью около 1000 квадратных метров локализовали в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в 15.23 огнеборцы локализовали пожар в казанской гостинице «Астория». Площадь пожара 936 «квадратов».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Всего на тушении пожара задействованы 74 человека и 22 единицы пожарной и специальной техники.

Напомним, возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня. Как выяснилось, загорелась кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория».

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.