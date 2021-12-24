Посол США Салливан заявил о готовности Штатов к диалогу с Россией

Посол США в Москве Джон Салливан заявил о готовности Соединенных Штатов к диалогу с Россией. О взгляде на отношения двух стран с американской стороны дипломат рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — подчеркнул американский посол.

Кроме того, Салливан обратил внимание на то, что партнеры Штатов в Европе и все озабоченные ситуацией с безопасностью в этой части света «с нетерпением» ожидают взаимодействия с РФ по данному вопросу.

При этом посол напомнил: «Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий, <…> что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс».

Дипломат уверен, что у двух держав есть шансы добиться прогресса в обсуждении упомянутых Россией проблем. «Но это будет улица с двусторонним движением», — предупредил он, упомянув о необходимости деэскалации на границе с Украиной.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО, а затем опубликовал их. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Штаты выразили готовность начать обсуждение гарантий безопасности.

На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток. В ответ на это в Соединенных Штатах объяснили, что не готовы согласиться с предложениями по безопасности, которые затрагивают деятельность альянса.