Лавров: США выразили готовность начать обсуждение гарантий безопасности

США выразили готовность к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщая об итогах переговоров с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

«Имея в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношения России и НАТО», — заявил министр, комментируя переговоры помощника Президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником Президента РФ Юрием Ушаковым.

Лавров полагает, что прошедший разговор Салливана с Ушаковым — это своеобразный «ответ на предложение РФ, но ответ по его организационной стороне».

Сегодня Президент России Владимир Путин подчеркнул, что договор о гарантиях безопасности с США — это не ультиматум, хотя некоторые недоброжелатели РФ и пытаются преподнести его в таком виде.