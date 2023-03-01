Посол Германии в России объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках»

Власти Германии не замалчивают подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но расследование диверсии на данный момент не завершено. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, передает РБК.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — подчеркнул дипломат.

Посол ФРГ в Москве также напомнил, что уполномоченные национальные органы Германии, Дании и Швеции начали расследование инцидента, «чтобы внести полную ясность в то, что произошло и почему».

«Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате», — заключил фон Гайр, отвечая на вопрос о причинах будто бы имеющего место «замалчивания» подрыва трубопроводов.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» во время учений BALTOPS 22 заложили водолазы ВМС США в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь сказал об отсутствии у него сведений, кто именно осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах.