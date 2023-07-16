Последний балкер покинул Одессу в рамках зерновой сделки

Балкер TQ Samsun

Фото: www.vesselfinder.com

Сегодня утром последнее судно покинуло Одессу в рамках зерновой сделки, продление которой на данный момент не подтвердила российская сторона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сайта MarineTraffic.com, отслеживающего перемещение кораблей.

По информации Организации Объединенных Наций, турецкий балкер TQ Samsun должен перевезти в Нидерланды 15,3 тыс. тонн рапса и 23,5 тыс. тонн кукурузы. Это судно последним получило 28 июня разрешение от Совместного координационного центра на проход через Босфор в Одессу. После этого представители РФ не соглашались на регистрацию новых судов, которые могли бы вывозить украинское зерно.

Upd. (16.31): Продуктовая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагают создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Власти РФ настаивают на пакетном характере договоренностей.

Последний раз сделка продлялась в мае этого года. Недавно стало известно, что Европейский Союз может разрешить создание «дочки» Россельхозбанка для подключения к SWIFT ради сохранения соглашений.

Представители российской стороны не раз заявляли о готовности отказаться от продления зерновой сделки, но пока всякий раз продляли ее. Выступал с такими заявлениями и Президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем действие соглашений завершается завтра, 17 июля. Ряд СМИ 14 июля сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о продлении сделки. Однако в Кремле сообщили, что никаких заявлений по этому поводу не делалось. Сегодня РИА Новости оценило потери Украины при разрыве зерновой сделки.