Песков опроверг сообщения о продлении зерновой сделки

Москва не делала никаких заявлений относительно зерновой сделки, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Президент России Владимир Путин дал согласие на продление черноморской инициативы. Информация публиковалась со ссылкой на Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», — приводит заявление Пескова РИА Новости.

Подробнее о том, что стоит за зерновой сделкой и зачем она России, можно узнать в материале «Татар-информа».