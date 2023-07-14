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Политика 14 июля 2023 17:30

Песков опроверг сообщения о продлении зерновой сделки

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Москва не делала никаких заявлений относительно зерновой сделки, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Президент России Владимир Путин дал согласие на продление черноморской инициативы. Информация публиковалась со ссылкой на Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», — приводит заявление Пескова РИА Новости.

Подробнее о том, что стоит за зерновой сделкой и зачем она России, можно узнать в материале «Татар-информа».

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Турция
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