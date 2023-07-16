РИА Новости подсчитало потери Украины при разрыве зерновой сделки

В случае разрыва зерновой сделки потери Украины составят около полумиллиарда долларов в месяц. Такими подсчетами поделилось РИА Новости.

При анализе издание основывалось на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

Согласно им, с августа 2022 года по 16 июля Киев экспортировал более 50 млн тонн зерна. Его доходы составили при этом 9,8 млрд долларов. Из этого объема 78% продовольствия было отправлено через порты, за последние месяцы доля выросла до 80%. Остальная часть переправляется по железной дороге, на паромах и машинах.

На зерновую сделку приходится 55,5% экспортируемого зерна, или 28,1 млн тонн.

Авторы исследования отметили, что через порты было отправлено зерно на 7,7 млрд долларов, где 5,5 — черноморские гавани, 2,2 — речные. Таким образом, если сделка не будет продлена, потери Украины составят около 500 млн долларов в месяц.

Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы договорился с российскими властями о продлении зерновой сделки. Однако в Кремле заявили, что никаких заявлений по этому поводу не делалось.