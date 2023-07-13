Путин допустил, что зерновая сделка может быть приостановлена до выполнения условий РФ

Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее после выполнения обещанных ранее условий. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, пусть исполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этой сделке», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ».

Путин заверил, что при таком развитии событий власти РФ будут готовы ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется. «Можно сделать так, мы продлим [сделку] ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — сказал он.

Upd. (21.05): Продуктовая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагают создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Власти РФ настаивают на пакетном характере договоренностей. Последний раз продуктовое соглашение продлялось в мае этого года. Недавно стало известно, что Европейский Союз может разрешить создание «дочки» Россельхозбанка для подключения к SWIFT ради сохранения сделки.

Представители российской стороны не раз заявляли о готовности отказаться от продления зерновой сделки, но пока всякий раз продляли ее. Выступал с такими заявлениями и Президент России Владимир Путин.