Песков: За 12 дней до зерновой сделки Россия все еще не видит перспектив для ее продления

В Кремле не видят оснований и будущих перспектив для продления зерновой сделки, срок действия который истекает через 12 дней, но время для выполнения части договоренностей, которая касается России, еще есть, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что до сих пор условия, которые Россия четко обозначила по этому соглашению, игнорировались и не выполнялись.

Накануне МИД РФ также заявил, что оснований для продления продуктовой сделки нет. О том, что Россия может отказаться от участия в ней глава государства Владимир Путин говорил еще 13 июня на встрече с военкорами.