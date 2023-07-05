news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 5 июля 2023 13:13

Песков: За 12 дней до зерновой сделки Россия все еще не видит перспектив для ее продления

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Кремле не видят оснований и будущих перспектив для продления зерновой сделки, срок действия который истекает через 12 дней, но время для выполнения части договоренностей, которая касается России, еще есть, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что до сих пор условия, которые Россия четко обозначила по этому соглашению, игнорировались и не выполнялись.

Накануне МИД РФ также заявил, что оснований для продления продуктовой сделки нет. О том, что Россия может отказаться от участия в ней глава государства Владимир Путин говорил еще 13 июня на встрече с военкорами.

Продуктовая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагают создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из трех портов (Одессы, Черноморска и Южного) и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Власти РФ настаивают на пакетном характере договоренностей. Последний раз продуктовое соглашение продлялось в марте этого года.
#Дмитрий Песков #политика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное