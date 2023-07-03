FT: ЕС может разрешить создание «дочки» Россельхозбанка для подключения к SWIFT

В Европейском Союзе изучают предложение властей России создать дочернюю компанию Россельхозбанка (РСХБ), которую бы подключили к международной платежной системе SWIFT и использовали для платежей, связанных с экспортом зерна. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на пять информированных источников.

По словам собеседников издания, такой шаг позволил бы сохранить Черноморскую зерновую инициативу, о нежелании продлять действие которой в очередной раз заявляет российская сторона.

Идея обсуждалась на саммите Евросоюза в Брюсселе 29 и 30 июня. Ее приверженцы считают создание «дочки» Россельхозбанка «наименее худшим вариантом», на который можно пойти, чтобы продлить зерновую сделку. Они полагают, что последние заявления РФ о вероятном отказе от соглашения были более серьезными, чем прежде, пояснили источники FT.

Предложение сейчас изучается на предмет соответствия санкциям и возможности реализации, но ситуация осложняется тем, что РСХБ является полностью государственным банком. Вместе с тем санкции ЕС никак не затрагивают российскую торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая зерно и удобрения.

Россельхозбанк попал в санкционный список Евросоюза и был отключен от SWIFT в июне прошлого, 2022 года. О готовности добиваться его переподключения к платежной системе власти РФ говорили еще в ноябре.

О возможном расторжении зерновой сделки Министерство иностранных дел России предупредило в середине июня. Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать это.