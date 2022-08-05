Порты Украины покинули еще три сухогруза с зерном

Из украинских портов сегодня отправлено еще три судна, груженных зерном: Navistar, Rojen и Polarnet. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции сообщает ТАСС.

Накануне Совместный координационный центр в Стамбуле запланировал выход трех сухогрузов из Одессы и Черноморска. Ожидалось, что они вывезут 58 тыс. тонн зерна.

Все отплывшие корабли пройдут проверку СКЦ.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов и снятия ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Позже стало известно, что Россия и Украина не будут заключать прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна, так как Киев решил подписать договор с Турцией и ООН.

Первое такое судно – «Разони» – успешно прошло по созданному коридору 2 августа.

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.