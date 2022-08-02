По «зерновому коридору» из Украины успешно прошло первое судно «Разони»

Судно «Разони» с украинской кукурузой успешно прошло по «зерновому коридору» из одесского порта, пишет Ukrainian Shipping Magazine. По данным издания, сейчас оно направляется в сторону черноморских проливов.

К месту назначения – в Стамбул – судно прибудет в полночь, сообщил координатор Объединенного координационного центра Озджан Алтунбулак. После всех необходимых процедур сухогруз проинспектирует делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН. «По результатам инспекции судно продолжит свой путь», – добавил Алтунбулак.

Напомним, первое судно с украинским урожаем покинуло порт Одессы вчера в 9.20 по мск. Морской коридор, по которому движется «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря, а в гуманитарной операции по его выходу на воду участвовали российские офицеры.

Судно вышло из порта Одессы в рамках так называемой «продуктовой сделки», заключенной 22 июля между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение позволяет обеспечить безопасный выход украинских судов с урожаем из трех портов по Черному морю, а также разрешает поставки российских удобрений и продукции на мировой рынок.