СМИ: Подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет

Россия и Украина не будут заключать прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна. Вместо этого Киев подпишет договор по зерну с Турцией и ООН, с ними же подпишет зеркальный документ Россия, сообщил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Документ, по словам представителя киевской администрации, не предполагает сопровождения судов российскими кораблями. Проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сегодня прибыл в Стамбул для подписания соглашения по «зерновому вопросу». В Минобороны отмечали, что участники совещания в большинстве своем поддержали предложения России. Итоговый документ будет называться «Черноморская инициатива».

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.