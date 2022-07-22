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Политика
22 июля 2022  14:14

СМИ: Подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет

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Россия и Украина не будут заключать прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна. Вместо этого Киев подпишет договор по зерну с Турцией и ООН, с ними же подпишет зеркальный документ Россия, сообщил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Документ, по словам представителя киевской администрации, не предполагает сопровождения судов российскими кораблями. Проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сегодня прибыл в Стамбул для подписания соглашения по «зерновому вопросу». В Минобороны отмечали, что участники совещания в большинстве своем поддержали предложения России. Итоговый документ будет называться «Черноморская инициатива».

Россия вступила в переговоры  с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.

#спецоперация на Украине #соглашение
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