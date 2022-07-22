Песков о соглашении по зерну: Решающей помощи рынку продовольствия это не окажет

Кремль подтвердил, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов. При этом важную роль играет не зерно, которое сможет попасть на мировой рынок, а само снятие ограничений, которые действуют в отношении российских товаров, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя документ, Песков призвал «не забегать вперед», добавив, что на фоне продовольственного кризиса важно разблокировать пути поставки на мировые рынки и удобрений, и продовольствия, и зерна.

«И в этом плане не критически – потому что особой, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но, все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в большинстве своем поддержали предложения России, и анонсировал скорое составление итогового документа «Черноморская инициатива».

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.