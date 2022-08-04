В пятницу порты Украины могут покинуть еще три сухогруза с зерном

Завтра, 5 августа, из украинских портов могут отправиться еще три судна с зерном. О планах координационного центра в Стамбуле рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«При интенсивной работе Объединенного координационного центра предварительно в пятницу планируется выход из украинских портов трех кораблей», — цитирует его РИА Новости.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов и снятия ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Позже стало известно, что Россия и Украина не будут заключать прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна, так как Киев решил подписать договор с Турцией и ООН.

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешает не Москва, а украинские мины в Черном море.