Президент РФ: Истерика вокруг украинского зерна раздувается искусственно

Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов, заявил Президент РФ Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс». Он подчеркнул, что истерика вокруг этой темы нагнетается искусственно, а проходу судов мешают украинские мины в Черном море, сообщает сайт Кремля.

«<...> Я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — сказал Путин.

По его словам, у России есть понимание с ООН по этому вопросу, но не хватает «конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей».

При этом Путин добавил, что по оценкам российских и американских специалистов речь идет о примерно пяти-шести миллионах тонн пшеницы и семи миллионах — кукурузы; глобально это количество продовольствия никаких проблем на мировом рынке зерна не решает.

Напомним, в начале мая ООН сообщила о невозможности использовать около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность всех грузовых судов, выходящих из морских портов Украины. Он подчеркнул, что между проведением Россией специальной военной операции и продовольственным кризисом нет никакой связи.