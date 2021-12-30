Попова заявила, что омикрон-штамм в три — пять раз заразнее других

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 в три — пять раз заразнее других вариантов патогена. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

«<…> он („омикрон“ — прим. Т-и) является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — отметила главный санитарный врач РФ.

При этом Попова уверена, что все отечественные вакцины эффективно защищают от омикрон-штамма. Остаются полезными и меры по обработке поверхностей.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заметила, что почти все госпитализированные с «омикроном» в Южно-Африканской Республике не были привиты от Covid-19, не болели им ранее или имели серьезные сопутствующие заболевания. Эти слова основаны на наблюдениях российских специалистов, по поручению Президента РФ Владимира Путина принявших участие в изучении нового варианта коронавируса на территории ЮАР.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.