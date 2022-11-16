Польша инициировала созыв Совета НАТО из-за падения ракет

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау, передает РИА Новости.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство — член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами — членами в рамках НАТО», — пояснил Сийярто.

При этом, по словам венгерского дипломата, о применении пятой статьи договора речь не идет. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну из стран-подписантов «будет рассматриваться как нападение на них в целом» и повлечет за собой соответствующий ответ.

Накануне на территории Польши у границы с Украиной упали две ракеты, что привело к гибели двух человек. Министерство обороны РФ назвало случившееся «провокацией». Агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что причиной инцидента могли стать украинские зенитные ракеты.

Президент США Джо Байден допустил, что Россия может оказаться невиновна в ракетном ударе. По информации агентства Bloomberg, страны НАТО не хотят эскалации ситуации.