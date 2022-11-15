В США ответили о перспективах применения устава НАТО после падения ракет в Польше

Говорить о применении пятой статьи устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше Пентагон не будет до тех пор, пока не получит соответствующие факты, заявил официальный представитель военного альянса Патрик Райдер.

«Я не буду спекулировать о потенциальных «если» и «когда», я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», – сказал Райдер на брифинге (цитата по РИА Новости).

Кроме того, он заявил, что Пентагон пока не подтверждает, что на территории Польши упали российские ракеты, и ему пока нечего сообщить о контактах с Варшавой по этой теме. Польша является членом НАТО с 1999 года.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в приграничной польской деревне упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ называют эти ракеты «российскими», однако Минобороы РФ отвергло эти обвинения, назвав их провокацией и подчеркнув, что Россия не наносила никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы.