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Происшествия
15 ноября 2022  21:37

Польские СМИ сообщили о падении двух ракет на границе с Украиной, есть погибшие

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На востоке Польши упали две ракеты, снаряды попали в зерносушки в деревне, которая находится на границе с Украиной, передает Radio ZET, ссылаясь на неофициальные источники.

По данным радиостанции, снаряды упали в нааселенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве, в результате происшествия погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет не уточняется. Уточняется, что пожарная служба подтвердила взрывы, однако в ведомстве подчеркнули, что точная причина произошедшего пока неизвестна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал по этой теме срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

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