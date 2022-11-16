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Политика
16 ноября 2022  08:22

AP: Ракеты, упавшие на территории Польши, выпущены Украиной

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Упавшие на территории Польши ракеты были выпущены Украиной. Напомним, что из-за ЧП, случившегося накануне в населенном пункте Пшеводув, погибли два человека. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает РИА Новости.

По данным американских чиновников, инцидент случился при попытке ВСУ сбить российскую ракету.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — отметили собеседники агентства.

Напомним, что ранее Президент США Джо Байден допустил невиновность России из-за траектории полета ракет.

#польша #ракета
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