Bloomberg: Страны НАТО после падения ракеты в Польше не хотят эскалации ситуации

Страны НАТО не хотят возможного после падения в Польше двух ракет резкого ухудшения отношений с Россией, которое может выйти из-под контроля. Об этом анонимно сообщил высокопоставленный французский чиновник, передает агентство Bloomberg.

По словам собеседника издания, подтверждение того факта, что ракеты были произведены в России, не позволит установить, кто именно их запустил.

При этом представитель одной из стран «Большой семерки» предположил, что российские военные могли промахнуться, стремясь поразить объект на территории Украины, а украинская ПВО могла изменить курс ракеты. По его мнению, у РФ не было стимула для сознательного нанесения удар по Польше с учетом риска ответа со стороны всех стран НАТО.

В кулуарах саммита «Большой двадцатки», проходившего на индонезийском острове Бали, лидеры стран G7 провели встречу с участием руководства Европейского Союза. В итоговом заявлении они осудили российские ракетные удары по Украине и предложили Польше помощь в расследовании инцидента.

Присутствовавший на встрече чиновник анонимно заметил, что падение ракет в Польше не обязательно приведет к военному ответу в той или иной форме. Он добавил, что лидеры «Большой семерки» договорились и дальше работать над объединением усилий вокруг Украины.