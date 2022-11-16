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Ру Тат
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Политика
16 ноября 2022  06:46

Байден допустил, что Россия невиновна в ракетном ударе по Польше

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Предварительные данные не подтверждают заявления о виновности России в ракетном ударе по Польше. Об этом на полях саммита G20 в Индонезии заявил Президент США Джо Байден.

«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — цитирует его ТАСС.

Так, по словам Байдена траектория полета ракеты не подтверждает, что она была выпущена из России. «Но мы посмотрим», — добавил он.

Ранее польский МИД обвинил Россию во взрыве и гибели двух человек на территории населенного пункта Пшеводув.

#Джо Байден #польша #пуск ракет
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