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Полпред Президента России в ПФО исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний»
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнил новогодние мечты троих детей. Об этом сообщает пресс-служба общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».
Комаров подарил восьмилетнему Георгию Пушину из Удмуртии полет на вертолете над заснеженным Ижевском вместе с мамой и братом. Девятилетний Ярослав Борисов из Нижнего Новгорода, который очень любит кататься на метро, посетил экскурсию в нижегородском депо и попробовал себя в роли машиниста на специальном симуляторе. Для восьмилетней Ани Гайченковой из Самары чиновник исполнил заветное желание прокатиться на лошади.
Примеру Комарова последовали его заместители и помощники, а также сотрудники департаментов аппарата полпреда Президента России в ПФО. Они вместе исполнили новогодние мечты воспитанников детских домов, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках акции дети мобилизованных и обычных военнослужащих, сироты, дети с ограниченными возможностями, а также воспитывающиеся в семьях с доходом ниже прожиточного минимума могли поделиться своими заветными желаниями на сайте елкажеланий.рф. Попросить исполнить мечты в рамках акции в этом году могли в том числе дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Возраст участников — от трех до 17 лет. Подарить новогоднее чудо ребенку из любого уголка страны можно на официальном сайте акции, выбрав раздел «Стать исполнителем».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. В ее рамках Президент РФ Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. В свою очередь Раис РТ Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. В числе других также приняли участие в акции Премьер-министр республики Алесей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
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