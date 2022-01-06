Полиция Алма-Аты заявила о попытке штурма здания ведомства

В ночь на четверг в Алма-Ате была совершена попытка штурма здания полиции. Во время нее были ликвидированы десятки нападавших, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство столицы Казахстана.

«Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты, десятки нападавших ликвидированы», – отмечается в сообщении.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Накануне на всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Также глава страны обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.