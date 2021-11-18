Полицейские задержали еще одного казанца, который продал алкоголь отравившимся студентам

Оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ задержали еще одного подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя отравившимся метанолом студентам.

Как стало известно ИА «Татар-информ», им оказался 41-летний житель Казани. Он покупал алкогольную продукцию в разных регионах страны, затем разливал по пятилитровым тарам и продавал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали четверых казанцев, которые продали отравившимся студентам контрафактный алкоголь. Как удалось выяснить, молодые люди перепутали бутыль со спиртным и бутыль с незамерзайкой – они обе лежали в багажнике авто. В итоге студенты выпили незамерзайку и отравились. Сейчас число отравившихся молодых людей возросло до пятнадцати человек.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об отравлении метанолом.