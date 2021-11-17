Отравившиеся метанолом студенты в Казани могли перепутать алкоголь с незамерзайкой

Следком сообщил о ходе расследования уголовного дела после отравления метанолом в Казани 13 молодых людей. Напомним, дело возбудили по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья покупателей».

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября, 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в Салмачах. Четырнадцать из них выпивали алкоголь, после чего почувствовали недомогание и обратились к врачам.

Как установило следствие, пятилитровую бутыль со спиртным купил накануне один из молодых людей через знакомого. Он привез ее в коттедж в багажнике каршерингового автомобиля. При этом в багажнике авто также находилась незамерзайка в такой же бутыли.

Молодые люди по ошибке взяли незамерзайку с собой, после чего добавили в нее ароматизаторы и выпили. На месте происшествия нашли бутылку из-под незамерзайки, исследование показало наличие в ней следов метанола.

Кроме того, в багажнике каршеринга нашли бутыль с контрафактным алкоголем. Следствие опросило четверых местных жителей от 21 до 31 года, которые продали алкоголь. По предварительным данным, в приобретенном спиртном нет метанола.

Назначены генетические и химические экспертизы, расследование продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об отравлении студентов метанолом в Казани. Число пострадавших возросло до тринадцати человек.