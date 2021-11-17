Задержали четверых казанцев, которые продали отравившимся студентам паленый алкоголь

После массового отравления студентов в Казани полицейским удалось установить не только продавца несертифицированного алкоголя, но и всю цепочку сбытчиков. Как выяснилось, продажей паленого алкоголя занимались четверо жителей Казани. Мужчин задержали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одну из казанских больниц были доставлены 13 молодых людей с отравлением метанолом. Три пострадавшие девушки находятся в реанимации, одна из них в коме.

По данным пресс-службы МВД по РТ, как установили полицейские, студенты купили у частника пятилитровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Этим алкоголем планировалось угощать гостей на дне рождения. Однако во время выгрузки из багажника молодые люди перепутали бутылку с паленым алкоголем, и вместо нее взяли стеклоомыватель для авто.

Студенты выпили «омывайку», предварительно разбавив ее водой. Как показала экспертиза, в стеклоомывателе содержание метанола было 30%.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Всего с начала года проведено порядка 17 тысяч проверок объектов алкогольного рынка, более 183 тысяч единиц автотранспорта. Из нелегального оборота изъято около 197 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 92 преступления», – пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

