Еще одна отравившаяся метанолом в Казани студентка попала в реанимацию в Москве

В одну из больниц Москвы госпитализировали студентку из Казани, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Девушка находится в одной из больниц Москвы. Пострадавшая в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, в сознании», – пояснила Насибуллина.

Также известно, что еще одна гостья праздника уехала в Башкирию. О ее состоянии пока неизвестно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в поселке Салмачи в Казани метанолом отравились студенты, которые отмечали день рождение. Известно, что молодые люди приобрели алкоголь с рук. Однако они перепутали в багажнике арендного автомобиля бутылки с жидкостями и вместо купленного алкоголя выпили стеклоомывающую жидкость. В больницу с отравлением попали 13 человек. Одна девушка находится в коме.