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Ру Тат
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Происшествия
18 ноября 2021  13:43
Павел Климчак

Бастрыкин взял под контроль расследование дела об отравлении метанолом студентов в Казани

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья покупателей, которое возбудили после отравления метанолом студентов в Казани.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате следкома. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что количество отравившихся метанолом молодых людей выросло до пятнадцати человек. Вместе с тем состояние некоторых студентов после отравления метанолом улучшилось, они идут на поправку.

#отравление #метанол #Бастрыкин Александр #расследование дела
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