Бастрыкин взял под контроль расследование дела об отравлении метанолом студентов в Казани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья покупателей, которое возбудили после отравления метанолом студентов в Казани.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате следкома. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что количество отравившихся метанолом молодых людей выросло до пятнадцати человек. Вместе с тем состояние некоторых студентов после отравления метанолом улучшилось, они идут на поправку.