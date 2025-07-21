Минниханов, Шаймиев и Патриарх Кирилл обсудили взаимодействие религий в Казанском Кремле

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил в своём Телеграм-канале о встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казанском Кремле. В беседе также участвовал первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Встретились в Казанском Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Минтимер Шарипович тоже с нами!» — написал Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что на встрече обсуждалась важность сохранения мира и согласия между представителями разных религий.

Видео: Телеграм-канал Рустама Минниханова