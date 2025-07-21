«Этот образ чтут во всем мире»: в Казани прошли крестным ходом в честь иконы Богородицы

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В столице Татарстана начался масштабный крестный ход в честь праздника явления Казанской иконы Божией Матери.

По традиции утром перед крестным ходом в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся молебен. Храм задолго до начала был наполнен людьми, несмотря на раннее утро буднего дня. Для верующих этот праздник особенный, и никакие преграды не помешали им прийти. Люди выстроились в очередь к Казанской иконе Божией Матери, которую утром доставили из Казанского собора.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Светлана Носова приехала в Казань из Лениногорска с детьми. Праздник для нее настолько важен, что в ожидании крестного хода она стояла со слезами на глазах.

«Мы особо чтим Божию Матерь и стараемся каждый год приезжать на этот праздник. Она всегда помогает нам и творит чудеса. Какие именно — не скажу, это сокровенное», — поделилась она.

Евгения Корнеева из Казани отметила, что чудотворный образ почитают во всем мире.

«У тех, кто родился в городе, где она была явлена, есть уникальная возможность без препятствий участвовать в крестном ходе. Я пропускаю это событие только тогда, когда это физически невозможно. Этот образ много раз спасал Казань и всю Россию, поэтому он особенный, особо чтимый», — сказала женщина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Для безопасности улицы, по которым прошел крестный ход, заранее перекрыли. Всех участников при входе в Казанский Кремль досматривали — там установили рамки металлодетекторов.

Наконец из храма вышли алтарники с хоругвями, за ними — священники. Последней вынесли Казанскую икону Божией Матери, украшенную цветами.

Собравшиеся с нетерпением и воодушевлением ждали начала крестного хода. И вот зазвучало молебное пение, и духовенство Татарстанской митрополии вместе с верующими отправились в путь во главе с чтимым образом Богородицы.

До этого момента над храмом кружили стрижи, но как только началось шествие, они затихли.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Под пение акафиста Царице Небесной люди шли, держа в руках флаги с образом Спаса Нерукотворного и иконы Божией Матери.

Крестный ход достиг Богородицкого монастыря — места обретения чудотворной иконы. У входа в обитель совершили Параклисис — молебен Пресвятой Богородице.

В 10.00 в Казанском соборе начнется торжественная литургия, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это событие собрало тысячи верующих, заполнивших территорию Богородицкого монастыря задолго до начала службы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

День Казанской иконы Божией Матери считается престольным праздником Казани. Чудотворный образ был явлен в 1579 году. Согласно преданию, Богородица явилась во сне девочке Матроне и указала место, где находилась икона. Ее нашли в земле, на месте пепелища старого дома. Позже здесь возвели Казанский собор и основали Богородицкий монастырь.

Казанская икона была похищена в 1904 году. Вора привлек украшенный драгоценными камнями и золотом киот. Его задержали, но он заявил, что разрубил и сжег саму икону. Однако верующие уверены, что святыня цела и обязательно вернется в Казань.

У Казанской иконы Божией Матери есть списки — точные копии, написанные с оригинала. Один из них в XX веке оказался за границей: побывал в Великобритании, США, Португалии и в итоге попал в Ватикан. С 1993 года святыня хранилась у Папы Иоанна Павла II. Ровно 20 лет назад, в 2005 году, в честь 1000-летия Казани Патриарх Алексий II передал Ватиканский список Казанской митрополии. Сейчас он находится в восстановленном Казанском соборе и является его главной святыней.