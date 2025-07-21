Патриарх Кирилл: «Под покровом Богородицы мирно живут и православные и мусульмане»

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня возглавил торжественную Литургию в Казанском соборе по случаю празднования Дня явления чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник является престольным для столицы Татарстана.

Перед началом Богослужения состоялся крестный ход с Казанской иконой Богородицы от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанского собора Богородицкого монастыря —места обретения святыни.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ@

К 10 часам к собору прибыл Святейший Патриарх. Богослужение началось с чтения детьми стихов, посвященных Богородице. Из-за большого количества верующих многие остались молиться на улице, где для них организовали прямую трансляцию службы на большом экране.

Для прихожан, находящихся на территории монастыря, также была предоставлена возможность исповеди перед совершением Таинства Причащения.

В рамках праздника в монастыре прошла благотворительная ярмарка и традиционная акция «Белый цветок». Волонтеры изготовили бумажные цветы, средства от продажи которых пойдут на помощь нуждающимся.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Акция "Белый цветок" впервые была проведена более ста лет назад для борьбы с туберкулезом — "чумой XIX века". На собранные средства построили туберкулезный санаторий. Сегодня мы возрождаем эту традицию в Татарстане. Здесь сохранились традиции добра, милосердия», — рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско - Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин отметил, что вырученные средства помогут детям подготовиться к школе.

«Многие люди участвовали в изготовлении белых цветов. Среди них были дети, студенты и взрослые. Вырученные средства пойдут на то, чтобы помочь детям подготовиться к школе. Это большая социальная акция», — рассказала отец Александр.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Организатором акции в Казани является благотворительная организация «Милосердие — Казань».

«В Казанской епархии акция проходит с 2014 года. Но благодаря Елизавето-Сергиевскому обществу и Министерству культуры Татарстана она обрела совсем другой масштаб. Сегодня в акции приняли участие 30 человек из нашей организации, еще 30 человек волонтеров, которые помогают нам. Также в ярмарке приняли участие 20 благотворительных организаций», — поделилась руководитель организации Ольга Варганова.

Посетила сегодняшний праздник также министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Феномен единения в условиях культурного многообразия России — пожалуй, настоящая загадка для современной цивилизации. Посмотрите: в мире мы прежде всего сталкиваемся с дефицитом любви к ближнему. Многие западные системы воспитания основываются на принципе "люби себя в первую очередь". Но сегодняшняя акция учит нас совсем другому — состраданию, умению делиться любовью вне зависимости от вероисповедания или социального положения человека. Это поистине объединяющий всю страну проект», — подчеркнула министр.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По окончании службы Святейший Патриарх помолился у Казанской иконы, после чего обратился к присутствовавшему на богослужении Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«В мыслях у меня промелькнуло все, что я знаю о вас как о человеке, объединившем в себе любовь к мусульманам и православным. Именно за это мы вас уважаем», — сказал Патриарх.

Он подчеркнул, что Татарстан обладает уникальным опытом межконфессионального взаимодействия.

«Я хотел бы всех вас, мои дорогие, еще раз сердечно поздравить с этим прекрасным праздником. Прославление Казанской иконы Божией Матери стало для православных событием совершенно особенным. Это один из самых почитаемых праздников в честь Пресвятой Богородицы. Так прекрасно, что здесь, в Казани, где был обретен этот чудотворный образ, в этом благословенном храме, мы можем воздавать ей хвалу, и что под ее покровом мирно живут и православные, и мусульмане»,— подчеркнул Патриарх.

Затем он посетил место погребения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Как и во время предыдущего визита в Казань, он возложил цветы и совершил молебен.

В завершение Святейший Патриарх осмотрит восстановленные в этом году храмы: церковь Николы Тульского в Богородицком монастыре и храм Спаса Нерукотворного образа на реке Казанке.