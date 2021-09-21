Лекарство за миллионы или бесплатно – Минздрав РТ привел аргументы в пользу соцпакета

Меньше двух недель осталось у льготников на выбор между социальным пакетом и денежной компенсацией. Почему выгоднее выбрать соцпакет, татарстанцам объяснили ведущие врачи республики.

До 1 октября льготникам нужно принять важное решение: оставлять набор социальных услуг или отказаться от него и получать деньги

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Что входит в соцпакет и кто на него может претендовать?

Программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета работает с 2005 года.

До 1 октября льготникам нужно принять важное решение: оставлять набор социальных услуг или отказаться от него и получать деньги — сумма денежной компенсации небольшая — 950 рублей в месяц.

«Набор социальных услуг, так называемый социальный пакет, предусматривает три составных части. Главной из которых, естественно, является бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача-фельдшера. Медицинскими изделиями по рецептам на них. И специальными продуктами питания для детей-инвалидов», – рассказала заместитель Управляющего Пенсионным фондом России по Татарстану Елена Полякова.

Вторая часть соцпакета – это обеспечение социальными путевками на санаторно-курортное лечение в целях профилактики основных заболеваний при наличии медицинских показаний.

Елена Полякова назвала категории татарстанцев, которые имеют право на соцпакет Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

И последняя опция соцпакета – это бесплатный проезд в пригородных электричках.

Елена Полякова назвала категории татарстанцев, которые имеют право на соцпакет.

«Прежде всего, это ветераны Великой Отечественной войны, участники войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, семьи погибших и умерших участников войны. Основную категорию составляют инвалиды всех групп, независимо от причины инвалидности, включая детей-инвалидов. Помимо этого, обратиться за предоставлением социальных услуг вправе граждане, которые пострадали в результате радиационных и техногенных катастроф», – перечислила заместитель Управляющего ПФР по Татарстану.

В Пенсионном фонде будут принимать новые заявления до 1 октября, однако если до этого житель Татарстана уже выбрал соцпакет или денежную компенсацию и менять решение не намерен, то заявление продолжает действовать.

Для возобновления права на получение набора социальных услуг нужно до 1 октября этого года обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. А тем, кто получал бесплатные лекарства в 2021 году, необходимости в подаче заявления нет.

Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты в рамках программы ОНЛС не ограничивается определенной суммой. Лекарственное обеспечение осуществляется не только по основному заболеванию, но и по сопутствующим, включая симптоматическое лечение и препараты для профилактики.

Аргументы в пользу соцпакета

«Я назову аргументы для наших пациентов, чтобы убедить их сделать выбор в сторону натуральных льгот. По федеральному законодательству возможность вернуться к соцпакету не предусмотрена, единожды выбрав деньги или лекарства, поменять свой выбор в течение года уже нельзя», – отметила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Выбрать получение лекарств или денег нужно до 1 октября, изменить выбор можно будет только через год. В Министерстве здравоохранения республики поступает много обращений от «отказников», которые в течение года желают вернуться в программу. Однако для тех, кто выбрал денежную компенсацию, возврата к соцпакету в течение года, даже при выявлении заболевания, требующего больших денежных затрат, законодательством не предусмотрено. По словам Яркаеваой, иногда родственники поменявших решение льготников приходят уже 2 октября с просьбой вернуться к лекарственному обеспечению.

В случае выбора соцпакета лекарства, которые по этой программе выделяются, могут стоить в разы дороже, чем 950 рублей Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Фарида Яркаева рассказала, что сегодня сумма компенсации составляет 950 рублей в месяц. Однако в случае выбора соцпакета лекарства, которые по этой программе выделяются, могут стоить в разы дороже, чем 950 рублей. И оплачиваются они из федерального бюджета.

К примеру, при лечении сахарного диабета на закупку инсулина, приспособления для измерения уровня сахара в крови и обслуживания помп тратится порядка 150-200 тысяч рублей в год.

А стоимость лечения бронхиальной астмы может достигать нескольких миллионов рублей, как и стоимость сторонних препаратов при лечении онкологии.

Замминистра объяснила, что в случае, если льготник выберет соцпакет, он сможет получить все необходимые лекарства бесплатно. Некоторых препаратов может не быть в обычной аптеке, а в централизованной закупке Министерства здавоохранения они будут.

4,5 млрд рублей на всех льготников РТ или по 950 рублей – каждому?

Если все льготники Татарстана выберут социальный пакет, вместо денежной компенсации, то на их лекарства из федерального бюджета выделят 4,5 млрд рублей.

«Чем больше пациентов выберет натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше у нас будет возможности для финансового маневра, для закупки препаратов. Республика получит дополнительные средства для того, чтобы изменить здоровье наших граждан. Мы посчитали, что более 4,5 млрд рублей мы могли бы получить в случае, если бы никто из наших пациентов не отказался в пользу денежной компенсации», – заключила Фарида Яркаева.

Из-за отказников из федерального бюджета в Татарстан поступает чуть больше 1,8 млрд рублей.

Фарида Яркаева: «Чем больше пациентов выберет натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше у нас будет возможности для финансового маневра, для закупки препаратов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

При выборе денежной компенсации льготник ежемесячно будет получать меньше тысячи рублей, однако будет лишен возможности получать бесплатные препараты, цена которых может значительно превышать сумму компенсации.

В Татарстане около 63% пациентов отказываются от соцпакета, по России этот показатель составляет примерно 82%.

«Не могу не назвать наихудшие проценты в нашей республике: по Кукморскому, Бугульминскому, Зеленодольскому, Нурлатскому районам цифра составляет более 70%», – отметила спикер.

В Новошешминском районе, наоборот, от соцпакета отказывается лишь 50% льготников. Также в Верхнеуслонском, Камско-Устиньском, Тукаевском районах показатели ниже среднереспубликанского.

«Врачи бьют тревогу, поскольку нас никак эта цифра не устраивает. Потому что мы понимаем, какие были бы наши возможности в плане помощи пациентам, лекарственной терапии, если бы мы все-таки получили эти средства, о которых я говорила. К сожалению, чаще всего наши пациенты не покупают лекарственные препараты на ту сумму денежной компенсации, это может быть все, что угодно, но только не лекарства», – заключила Фарида Яркаева.

Замминистра заметила, что сейчас существуют инновационные препараты для лечения заболеваний, однако зачастую они очень дорогие, если платить из собственного кармана, однако благодаря соцпакету их можно получить бесплатно.

Предотвращение болезней сердца требует длительной вторичной профилактики, то есть нужно долго пить лекарства и следовать рекомендациям доктора Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Советы кардиолога

Лечение заболеваний сердца и сосудов не заканчивается в больнице, профилактическое применение препаратов играет важную роль.

«В период пандемии Covid-19 все более актуальными становятся осложнения со строны сосудистой системы и препараты, предупреждающие образование тромбов, а их образование может стать фатальным для пациента или грозить угрожающим жизни состоянием. Месячная стоимость этих препаратов в три-четыре раза превосходит сумму, в случае если наши пациенты откажутся от социального пакета в натуральном виде», — отметила рассказала главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Кардиолог заметила, что предотвращение болезней сердца требует длительной вторичной профилактики, то есть нужно долго пить лекарства и следовать рекомендациям доктора.

Зульфия Ким подчеркнула, что прием препаратов только в больнице для сердечников не столь важен, как профилактическое лечение уже дома. Поэтому такую терапию прописывают на год, именно она и оплачивается из соцпакета.

«К сожалению, мы видим пациентов, которые, отказавшись однажды от получения льгот в натуральном виде, вынуждены приобретать эти препараты за свои средства, в то время как есть такая возможность получить их в рамках социального пакета», — добавила врач.

Лекарства от онкологии могут стоить больше миллиона рублей

Медикаменты для лечения онкологии могут стоить очень дорого, однако в случае выбора льготником соцпакета, пациент платить не будет.

«В лечении онкологического профиля большую роль играет лекарственная терапия и среди нашего онкологического профиля лечение таких случаев стоит нередко несколько миллионов рублей в месяц. Это очень дорогостоящее лечение», – отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканского онкодиспансера Елена Мингалимова.

По ее словам, к ней очень часто приходят обращения от пациентов, которые отказались от соцпакета, с просьбой обеспечить их лекарствами.

Елена Мингалимова: «Очень часто приходят обращения от пациентов, которые отказались от соцпакета, с просьбой обеспечить их лекарствами» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Не во всех случаях можно найти альтернативный вариант лечения и обеспечить, например, через стационарное лечение. Как правило, для пациента это всегда более сложный вариант . Потому что, если лечиться через стационар, то необходимо сдавать множество анализов, чтобы открыть историю болезни», – объяснила заместитель главного врача РКОД.

Среди онкобольных отказались от соцпакета около 38% пациентов. Елена Мингалимова обратилась к отказникам с просьбой еще раз взвесить все «за» и «против» до 1 октября и выбрать соцпакет, ведь продавать квартиру, чтобы купить необходимое лекарство, не самый лучший способ вылечиться. Врач напомнила, что онкология – хроническое заболевание и нередко оно рецидивирует.