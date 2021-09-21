Главный кардиолог РТ объяснила, почему льготникам-сердечникам необходимо выбрать соцпакет

Лечение заболеваний сердца и сосудов не заканчивается в больнице, профилактическое применение препаратов играет важную роль. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«В период пандемии Covid-19 все более актуальными становятся осложнения со строны сосудистой системы и те препараты, предупреждающие образование тромбов, а их образование может стать фатальным для пациента или грозить угрожающим жизни состоянием. Месячная стоимость этих препаратов в три–четыре раза превосходит сумму, в случае если наши пациенты откажутся от социального пакета в натуральном виде», — отметила спикер.

Кардиолог заметила, что предотвращение болезней сердца требует длительной вторичной профилактики, то есть нужно долго пить лекарства и следовать рекомендациям доктора.

Зульфия Ким подчеркнула, что прием препаратов только в больнице для сердечников не столь важен, как профилактическое лечение уже дома. Поэтому такую терапию прописывают на год, именно она и оплачивается из соцпакета.

«К сожалению, мы видим пациентов, которые, отказавшись однажды от получения льгот в натуральном виде, вынуждены приобретать эти препараты за свои средства, в то время как есть такая возможность получить их в рамках социального пакета», — добавила врач.