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Ру Тат
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21 сентября 2021  13:18
Эвелина Киселёва

В Минздраве назвали районы Татарстана, где льготники реже всего выбирают соцпакет

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Заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала районы, где льготники чаще всего выбирают деньги вместо социального пакета.

В Татарстане около 63% пациентов отказываются от получения натуральных льгот – лекарственных препаратов.

«Не могу не назвать наихудшие проценты в нашей республике: по Кукморскому, Бугульминскому, Зеленодольскому, Нурлатскому районам цифра составляет более 70%», – отметила спикер.

В Новошешминском районе, наоборот, от соцпакета отказывается лишь 50% льготников. Также в Верхнеуслонском, Камско-Устиньском, Тукаевском районах показатели ниже среднереспубликанского.

#льготные лекарства #соцпакет #районы татарстана
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