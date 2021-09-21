В Минздраве назвали районы Татарстана, где льготники реже всего выбирают соцпакет

Заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала районы, где льготники чаще всего выбирают деньги вместо социального пакета.

В Татарстане около 63% пациентов отказываются от получения натуральных льгот – лекарственных препаратов.

«Не могу не назвать наихудшие проценты в нашей республике: по Кукморскому, Бугульминскому, Зеленодольскому, Нурлатскому районам цифра составляет более 70%», – отметила спикер.

В Новошешминском районе, наоборот, от соцпакета отказывается лишь 50% льготников. Также в Верхнеуслонском, Камско-Устиньском, Тукаевском районах показатели ниже среднереспубликанского.