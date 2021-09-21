Татарстан получит 4,5 млрд рублей на лекарства льготникам, если все выберут соцпакет

Если бы все льготники Татарстана выбрали социальный пакет, вместо денежной компенсации, то на их лекарства из федерального бюджета выделили бы 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Чем больше пациентов выберет натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше у нас будет возможности для финансового маневра, для закупки препаратов, республика получит дополнительные средства для того, чтобы изменить здоровье наших граждан. Мы посчитала, что более 4,5 млрд рублей мы могли бы получить в случае, если бы никто из наших пациентов не отказался в пользу денежной компенсации», – заключила

Из-за отказников из федерального бюджета поступает чуть больше 1,8 млрд рублей.

При выборе денежной компенсации льготник ежемесячно будет получать 950 рублей, однако будет лишен возможности получать бесплатные препараты, цена которых может значительно превышать сумму компенсации.

В Татарстане около 63% пациентов отказываются от соцпакета, по России этот показатель составляет примерно 82%.

«Врачи бьют тревогу, поскольку нас никак эта цифра не устраивает. Потому что мы понимаем, какие были бы наши возможности в плане помощи пациентам, лекарственной терапии, если бы мы все-таки получили эти средства, о которых я говорила. К сожалению, чаще всего наши пациенты не покупают лекарственные препараты на ту сумму денежной компенсации, это может все, что угодно, но только не лекарства», – заключила Фарида Яркаева.

Замминистра заметила, что сейчас существуют инновационные препараты для лечения заболеваний, однако зачастую они очень дорогие, если платить из собственного кармана, однако благодаря соцпакету их можно получить.